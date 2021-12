Racismo: acusado de roubo na Zara, homem negro é retirado de banheiro para ‘devolver’ mochila que comprou

Apoie o 247

247 - Um homem negro, identificado como Luís Fernandes Júnior, foi retirado do banheiro do Shopping da Bahia após ser acusado de roubar uma mochila que havia comprado na loja Zara. Natural de Guiné-Bissau, Luís mora na Bahia há sete anos. Em entrevista , o homem afirmou que esteve na loja em busca de uma mochila nova, que viu pela internet. “Fui na loja da Zara procurar a mochila que eu queria, porque a minha estava velha. Conversei com o atendente, que foi muito cordial, e conseguimos encontrar a mochila por meio do código do produto, no aplicativo. Eu então deixei a mochila no caixa e saí da loja para sacar o dinheiro. Depois retornei para pagar pela mochila e saí com minha compra, com o comprovante de pagamento”, contou. A reportagem é do portal Época.

“Eu já tinha passado pelo segurança duas vezes, ele inclusive me indicou onde ficava o caixa eletrônico que eu saquei o dinheiro da compra. Tem como eles puxarem as câmeras do shopping para verem a minha circulação”, reforçou Luís.

Após pagar pelo produto, o homem deixou o troco no caixa porque estava com pressa para sair do shopping. Ele foi ao banheiro, que fica próximo à saída de acesso à estação do metrô da rodoviária. “Quando o rapaz [do caixa] ia me dar o troco, que era R$ 1, eu pedi só a nota fiscal porque estava com pressa. Ia perder o carro para casa e o prejuízo seria maior do que R$ 1. Eu então entrei no banheiro que fica perto da saída do metrô. Quando estava de pé, urinando, o segurança entrou e começou a gritar comigo”, disse.

“Ele ficou atrás de mim. De início, eu não liguei porque não tinha ideia de que seria comigo aquilo. Aí ele chegou perto de mim e falou: ‘eu quero que você devolva agora a mochila que você roubou na loja da Zara’. Eu respondi que tinha comprado a mochila e ainda falei que tinha o comprovante, mas ele não quis ouvir e insistiu para que eu devolvesse”, revelou Júnior.

Depois de perseguir a vítima, o segurança tomou a mochila da mão de Luís e saiu pelo corredor. “Eu fiquei muito nervoso e saí discutindo pelo corredor atrás dele. Quando chegamos de volta na loja, procurei o rapaz que me atendeu e perguntei a ele de quem era a mochila. O atendente respondeu que era minha, que eu havia comprado. Aí ele ficou sem jeito”, lembrou.

“Mesmo assim, ele ficou com a minha mochila na mão e saiu andando com ela. Eu estava bastante nervoso e chamei ele de racista. Questionei: ‘Só por que eu sou negro, não tenho o direito de comprar o que eu quiser?'”, relatou Luís.

O atendente da Zara explicou a situação e mostrou o comprovante de pagamento da mochila, mas o segurança se recusou a devolver a mochila para Luís. “Eu puxei a mochila da mão dele e ele me ignorou, saiu andando. Eu fui atrás dele, revoltado, e pedi: ‘Quero saber quem é o seu responsável para entender o motivo desse tipo de abordagem'”, disse a vítima.

