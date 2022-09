Piauí: Rafael Fonteles (PT) amplia vantagem sobre Silvio Mendes (União) e avança para vitória no primeiro turno

Apoie o 247

247 - Nova pesquisa do Instituto Amostragem divulgada nesta segunda-feira (19) consolida o crescimento da candidatura de Rafael Fonteles (PT) a governador do Piauí e aponta para uma vitória no primeiro turno. De acordo com o levantamento, Rafael tem 48,72% das intenções de voto, contra 44,55% de Silvio Mendes (União Brasil).

A pesquisa foi realizada entre 12 e 16 de setembro, com 2.000 entrevistados em 90 municípios do Piauí.

Rafael Fonteles - 48,72%

Silvio Mendes - 44,55%

Diego Melo (PL) - 1,74%

Gessy Lima (PSC) - 1,5%

Gustavo Henrique (Patriota) - 1,31%

Lourdes Melo (PCO) - 0,81%

Madalena Nunes (PSOL) - 0,56%

Geraldo Carvalho (PSTU) - 0,5%

Ravenna Castro (PMN) - 0,31%

Considerando o apoio do ex-presidente Lula (PT) e do ex-governador Wellington Dias (PT), Rafael salta para 55,11% dos votos válidos, enquanto Silvio cai para 35,68% com apoio do ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira (Progressistas).

Coronel Diego, apoiado por Bolsonaro, teria 3,6% dos votos válidos; Gessy Lima, com apoio do Pastor Everaldo, 2,7%; Gustavo Henrique, apoiado por Fred Costa, 1%; Geraldo Carvalho, apoiado por Zé Maria, 0,95%; Madalena Nunes teria 0,71% com apoio Juliano Medeiros; Lourdes Melo, 0,53% com apoio de Rui Costa Pimenta; e Ravenna Castro, 0,35% com apoio Carlos Massarolo.

Rafael vem ampliando a diferença sobre Silvio Mendes e se aproximando da possibilidade de vitória no primeiro turno. No levantamento do mesmo instituto realizado entre 26 e 30 de agosto, o candidato do PT tinha 42,37% dos votos válidos, contra 46,72% de Silvio Mendes. Comparado com os números da nova pesquisa, Rafael cresceu mais de 6 pontos percentuais e o adversário caiu mais de 2 pontos.

Rafael também cresceu e Silvio caiu na simulação em que são considerados os apoios. Em pesquisa Amostragem realizada de 05 a 09 de setembro e divulgada 10 dias atrás, ele tinha 54,5% dos votos válidos com apoio de Lula e Wellington Dias, enquanto Silvio aparecia com 36,37% com apoio de Ciro Nogueira.

A pesquisa revela ainda que 53,3% dos entrevistados disseram conhecer o candidato a governador do Piauí apoiado por Lula, enquanto 46,7% responderam não saber quem é. Desses 53,3%, 95,22% apontaram Rafael Fonteles como o candidato de Lula.

O Amostragem também aponta que 32,65% dos entrevistados acreditam que Rafael sairá vitorioso na eleição, enquanto 29,7% dizem achar que Silvio ganhará. Outros 34,85% não sabem ou não quiseram opinar.

A Pesquisa Amostragem foi realizada no período de 12 a 16 de setembro, por encomenda do Sistema Meio Norte de Comunicação. Foram entrevistadas 2 mil pessoas em 90 municípios piauienses, distribuídos por cota de sexo, idade, grau de instrução e renda em relação eleitorado total dos municípios. A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) sob o número PI-02396/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número BR-06477/2022. A pesquisa realizada de 26 a 30 de agosto teve como registro o número PI-07499/2022, e a de 05 a 09 de setembro, o número PI-01010/2022.

Senado

A pesquisa do Amostragem revela que Wellington Dias (PT) lidera com folga a disputa pelo Senado, com 64,88% dos votos válidos, enquanto Joel Rodrigues (PP) aparece com 29,31%. Os demais candidatos têm o seguinte percentual: George Magno (PSOL), 2,13%; Professor Ajosé (PMN), 1,68%; Gervásio Santos (PSTU), 0,84%; Albetiza Moreira (PCO), 0 58%; e Don Lotti (Patriota), 0,58%.

Na pesquisa espontânea, Wellington Dias tem 20,85% das intenções de votos e Joel Rodrigues, 14,70%. Ainda segundo a espontânea, 55,35% das pessoas ainda não sabem em quem votar para senador e 5,10% votariam em ninguém ou nenhum e 1,70% votariam nulo ou em branco.

Presidente da República

Se a eleição fosse hoje, o ex-presidente Lula (PT) venceria no Piauí com 72,63% dos votos válidos para Presidente da República, contra 16,78% de Jair Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT), teria 7,11%; e Simone Tebet (MDB), 2,46%. Os demais candidatos pontuaram abaixo de 1%.

Na pesquisa espontânea, Lula (PT) também tem maioria absoluta, com 63,75%, contra 14,8% de Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT) foi citado por 4% dos entrevistados; Simone Tebet (MDB) por 1,95%. Outros nomes foram lembrados por menos de 1% dos entrevistados. Não sabe/ não opina, 11,85%; Nenhum/ninguém, 2,45%; e nulo/branco, 0,9%.

