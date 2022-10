Rafael Fonteles, governador eleito do Piauí, diz que prioridade agora é eleger Lula no segundo turno

Apoie o 247

ICL

Do Pensar Piauí - O candidato a governador do Partido dos Trabalhadores (PT), Rafael Fonteles, foi eleito governador do Piauí no primeiro turno, com 57,17% dos votos válidos, o equivalente a 1.115.139 votos, a maior votação já obtida por um candidato no Estado. Ele teve maioria de votos no interior e na capital, derrotando o candidato da oposição, Sílvio Mendes (União Brasil), que obteve 41,62%.

“Vou cuidar de todo o Estado do Piauí, de todos e todas, sem deixar ninguém para trás", disse Rafael. "Fizemos a campanha mais alegre do Brasil”. Rafael Fonteles agradeceu o empenho da família e de todos que contribuíram com a sua campanha, em especial, ao senador eleito Wellington Dias e todos os parlamentares e candidatos que ajudaram nessa eleição. Ele dedicou a vitória ao pai, Nazareno Fonteles. “Essa vitória é sua”, disse Rafael.

Ressaltou que a partir desta segunda-feira (03) já começa a transição e vai trabalhar para eleger Lula no segundo turno. “Sudeste, São Paulo, Rio e Minas mais uma vez caíram na máquina de Fake News, mas o Nordeste se manteve na trincheira. Vamos ajudar o Brasil a se livrar dessa tragédia que é o Bolsonaro”, declarou o governador eleito.

Aos 37 anos de idade, é a primeira vez que Rafael Fonteles disputa um cargo político. Ele sucede o também petista Wellington Dias, que já foi eleito quatro vezes governador do Piauí no primeiro turno e agora foi eleito para o senado Federal. Rafael era secretário estadual da Fazenda do então governador e coordenou o maior programa de investimentos para acelerar a economia pós pandemia, o PRO Piauí.

Rafael foi eleito tendo na chapa como vice-governador Themístocles Filho (MDB), que era deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Piauí.

Currículo do governador eleito Rafael Fonteles

Rafael Tajra Fonteles, 37 anos, é Mestre em Economia Matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA-RJ), concluído aos 21 anos, com obtenção de grau máximo (A).

Em janeiro de 2015 assumiu, aos 29 anos de idade, o cargo de secretário estadual da Fazenda do Piauí, a convite do então governador eleito Wellington Dias. Coordenou o programa de investimentos do governo estadual, denominado PRO Piauí, a partir de 2021. Permaneceu nos dois cargos até o dia 31 de março de 2022.

Também presidiu o Comsefaz (Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal), por dois mandatos em 2019 e 2021, ambos eleitos por unanimidade. Deixou o cargo em março de 2022 para ser candidato a governador do Piauí.

Desde estudante, Rafael se destacou como aluno exemplar (aplicado) do Instituto Dom Barreto, que já foi considerado um dos melhores colégios do país. Na época, representou o Brasil fora do país, recebendo premiações em Olimpíadas Internacionais de Química (2002), Física (2002) e Matemática (2004) na Holanda, Indonésia e Macedônia, respectivamente.

Pelo seu desempenho na vida estudantil, foi convidado para ser professor de Matemática do Dom Barreto. Depois, resolveu empreender, montou o próprio cursinho aos 17 anos, que hoje tornou-se um dos maiores colégios particulares de Teresina, o Centro Educacional (CEV). E ainda investiu na faculdade, criou o Instituto de Ensino Superior (ICEV), voltado para o direito aplicado, negócios, gestão e tecnologia.

Concluiu o curso superior de bacharel em Matemática pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), aos 19 anos, com obtenção de índice de rendimento acadêmico máximo (10,0). Foi o único estudante da instituição a conseguir tal mérito.

Rafael é casado com a médica Isabel Araújo e pai da Teresa, do Thomaz e da Elisa. Ele é filho do ex-deputado federal Nazareno Fonteles (PT), que também é médico e matemático, e da enfermeira Nereida Tajra.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.