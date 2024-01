Raquel Lyra anuncia injeção de R$ 200 milhões no programa Morar Bem

Apoie o 247

247 - A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), iniciará efetivamente a implantação do programa Morar Bem, conforme noticiado pelo Blog de Jamildo no Jornal do Commercio. Recentemente, a Companhia Estadual de Habitação (Cehab) realizou um pagamento de R$ 200 milhões à Caixa Econômica Federal para dar início a esse projeto, na modalidade Entrada Garantida.

O programa é uma iniciativa para apoiar pernambucanos com renda familiar de até dois salários mínimos, oferecendo um subsídio de até R$ 20 mil para a entrada de financiamentos do projeto Minha Casa, Minha Vida. Com este aporte financeiro, o governo de Pernambuco faz o seu maior investimento em habitação nos últimos dez anos, possibilitando, no momento, o pagamento da entrada de até 10 mil imóveis.

continua após o anúncio

A habitação de interesse social é uma das prioridades na gestão de Raquel Lyra. O programa Morar Bem não apenas visa facilitar o acesso à moradia, mas também pretende impulsionar o mercado de trabalho, especialmente no setor da construção civil, gerando empregos e movimentando a economia local.

