Raquel Lyra defende parceria com Lula e diz que "por enquanto" segue no PSDB

247 – A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, posicionou-se sobre a relação do PSDB com o governo Lula, expressando uma abordagem distinta da postura oficial do partido. Enquanto o presidente do PSDB, Marconi Perillo, reafirmou a oposição ao governo, Lyra enfatizou a necessidade de independência da legenda, sugerindo uma parceria mais flexível com a gestão petista. Em uma entrevista ao jornal O Globo, Lyra indicou que o partido precisa se reconectar com sua história e repensar sua estratégia diante do atual cenário político.

Lyra destacou a importância de políticas públicas abrangentes para impulsionar o desenvolvimento do país, mencionando a necessidade de investimentos em áreas como emprego, renda, infraestrutura e saúde pública. Ela argumentou que tais medidas exigem uma abordagem nacional mais ampla, sugerindo que o PSDB adote uma postura de independência para colaborar efetivamente com o crescimento do Brasil.

A governadora ressaltou que seu posicionamento sobre a parceria com o governo Lula reflete suas preocupações e inquietações em relação ao futuro do partido. Enquanto Perillo defende uma oposição firme e até mesmo a possibilidade de lançar uma candidatura presidencial própria, Lyra sugere um diálogo mais amplo e aberto dentro da legenda para discutir os rumos políticos e eleitorais do PSDB.

No entanto, Lyra afirmou que, por enquanto, continua comprometida com o PSDB e seu processo de renovação interna. Embora haja divergências de opinião dentro do partido, a governadora reiterou sua disposição para dialogar e buscar consensos que possam fortalecer a posição do PSDB no espectro político brasileiro. "Estou no PSDB e sou grata ao partido, porque ele me permitiu estar onde estou e disputar todas as eleições em que me coloquei. Isso não muda por enquanto", disse ela.

