Raquel Lyra diz que já deu início ao planejamento da transição e que 'é uma honra ser a primeira mulher a governar Pernambuco'

Pedro Peduzzi, Agência Brasil - A governadora eleita de Pernambuco, Raquel Lyra, do PSDB, disse hoje (31) que já deu início aos planejamentos visando a transição no governo do estado. Por meio das redes sociais, ela disse que ser a primeira mulher a governar o povo pernambucano é, ao mesmo tempo, uma honra e uma grande responsabilidade.

“Pernambuco tem pressa. Já começamos a planejar a transição. Vamos trabalhar para unir nosso estado. Parabenizo o presidente @LulaOficial e desejo que tenha sucesso na missão de fazer o mesmo pelo Brasil. Nosso país quer paz e um futuro melhor”, disse a governadora eleita em sua conta no Twitter.

Ela disse também que pretende “governar para todas e todos”, em especial “para quem sente fome e desalento todos os dias”. “O nosso trabalho começa agora. Simbora”, acrescentou a tucana eleita com 58,7% dos votos válidos. “Meu coração é só gratidão, Pernambuco! Vamos mudar nosso estado de verdade! Obrigada pela confiança depositada em nosso propósito. Juntas e juntos vamos fazer de Pernambuco um lugar mais justo para se viver”, acrescentou.

Em posts publicados logo após ter sido declarada vitoriosa no pleito, Raquel Lyra disse ser “uma honra e uma grande responsabilidade ser a primeira mulher a governar o estado”. “Agradeço pelo voto de cada pernambucana e pernambucano. Vou honrar essa confiança. É hora de unir nosso estado”.

