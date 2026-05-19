Raquel Lyra irrita Planalto ao omitir Lula em post da Transnordestina

247 - A publicação feita pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), sobre a Transnordestina provocou forte desconforto no Palácio do Planalto. A avaliação de integrantes do governo federal é de que a gestora estadual tentou atribuir a si mesma o eventual “destravamento” das obras da ferrovia em Pernambuco, sem mencionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nem o papel do Governo Federal no projeto.

Segundo relatos de bastidores em Brasília, o incômodo aumentou pelo fato da governadora, em vez de destacar o caráter institucional da iniciativa ou citar a participação do Governo Federal, preferiu uma linguagem mais voltada às redes sociais, utilizando uma animação de Neymar produzida por inteligência artificial. Auxiliares presidenciais interpretaram o gesto como uma tentativa de apagar o protagonismo histórico de Lula na criação e retomada da Transnordestina.





A reação negativa ocorre justamente em meio a um novo impasse envolvendo o trecho pernambucano da ferrovia. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a suspensão de novos investimentos voltados à retomada das obras entre Salgueiro e o Porto de Suape. O órgão apontou ausência de estudos atualizados de viabilidade econômica, além de pendências ambientais, fundiárias e operacionais.

Governo Lula reivindica protagonismo

Nos bastidores do governo federal, interlocutores apontam que foi a gestão Lula quem recolocou o trecho Salgueiro-Suape no centro das discussões sobre a Transnordestina. O ramal havia sido retirado das prioridades durante o governo de Jair Bolsonaro, o que gerou forte reação política em Pernambuco à época.

Auxiliares do Planalto também ressaltam que as recentes negociações envolvendo o Ministério dos Transportes, a Infra S.A. e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) foram decisivas para tentar viabilizar a retomada do empreendimento. A avaliação interna é de que o projeto continua dependendo diretamente da União, tanto em termos financeiros quanto institucionais. Por este motivo, auxiliares do Planalto afirmam que a condução da comunicação foi considerada “desnecessária” e “desleal politicamente”.

A Transnordestina é considerada uma das principais obras estruturantes do Nordeste e foi concebida ainda durante os governos Lula, sendo frequentemente associada à estratégia de integração logística e desenvolvimento regional defendida pelo presidente.