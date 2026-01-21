Raquel Lyra nomeia ex-advogado para comandar órgão de ônibus

247 - A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), nomeou o advogado Yuri Coriolano como novo presidente da Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI), órgão responsável pela fiscalização dos ônibus que circulam no estado. A nomeação foi publicada nesta quarta-feira (21/1) e ocorre em meio à repercussão de denúncias envolvendo a atuação da empresa Logo Caruaruense, pertencente ao pai da governadora, o ex-governador João Lyra Neto. As informações são do site Metrópoles.

A troca no comando da EPTI acontece após reportagem do portal Metrópoles revelar que a Logo Caruaruense operava de forma irregular havia pelo menos três anos, sem passar pelas vistorias obrigatórias. Vinculada ao governo estadual, a EPTI teria deixado de fiscalizar a empresa ligada à família de Raquel Lyra, mesmo com as exigências legais em vigor.

Yuri Coriolano já havia atuado como advogado de Raquel Lyra durante a campanha eleitoral de 2022, quando ela foi eleita governadora. Dados oficiais da Justiça Eleitoral mostram que Coriolano recebeu R$ 36 mil por serviços advocatícios prestados à campanha, pagos em duas parcelas, uma de R$ 12 mil e outra de R$ 24 mil, conforme registros do sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral.

Com a nomeação, o então presidente da EPTI, Antônio Carlos Reinaux Gomes, foi exonerado do cargo, a pedido. Após a repercussão negativa das denúncias, a governadora declarou que a empresa de sua família encerrou as atividades. Mesmo assim, o episódio ganhou desdobramentos políticos: o deputado estadual Romero Albuquerque (União Brasil) protocolou um pedido de impeachment contra Raquel Lyra, que será analisado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (PSDB). Caso o pedido seja considerado procedente, poderá ser instalada uma Comissão Especial para dar andamento ao processo.

Procurado, o Governo de Pernambuco afirmou, em nota, que não explicaria o motivo da mudança no comando da EPTI nem comentou o fato de o novo presidente do órgão ter atuado como advogado da governadora. No comunicado, a gestão estadual destacou o currículo de Coriolano: “Coriolano é, desde outubro de 2023, secretário executivo de Coordenação Estratégica da Secretaria da Casa Civil de Pernambuco, sendo bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e em Direito Eleitoral pela Escola Superior de Advocacia da OAB-PE/TRE-PE. Também foi diretor-geral de Assuntos Jurídicos da Secretaria de Saúde de Pernambuco.”