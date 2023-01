Raquel Lyra nomeia primos para cargos em secretarias no Governo de Pernambuco

Governadora nomeou familiares para chefiar Procuradoria-Geral do Estado e Articulação Institucional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico edit

247 - A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), nomeou dois primos para trabalharem no governo do estado, informa a Folha de S. Paulo.

Os nomes dos familiares da governadora que ganharam cargos são Bianca Teixeira, que assumiu a chefia da Procuradoria-Geral do Estado, e André Teixeira Filho, agora secretário-executivo de Articulação Institucional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Bianca Teixeira é procuradora concursada desde 1998 e já havia chefiado a PGE-PE antes. Prima de Raquel Lyra, a procuradora doou R$ 2 mil para a candidatura da governadora no dia 14 de outubro, em meio ao segundo turno das eleições de 2022.

André Teixeira Filho, por sua vez, é primo de quarto grau da governadora. Ele já havia chefiado as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa de Caruaru quando Raquel era prefeita da cidade, além de ter presidido autarquias municipais da prefeitura.

O Governo de Pernambuco emitiu nota alegando que a equipe nomeada por Raquel Lyra "está sendo escolhida com base em critérios técnicos e de acordo com todas as determinações da legislação vigente, a exemplo da Lei Complementar Estadual nº 97. Para os cargos em comissão, a lei proíbe a nomeação de parentes de até terceiro grau, o que exclui primos, que são parentes em quarto grau".

A nota também ressalta que "André Teixeira Filho não tem parentesco direto com a governadora – seus pais têm relação de parentesco em quarto grau".

