Real Time Big Data no Ceará: Capitão Wagner e Elmano empatam no primeiro turno, mas petista vence no segundo

247 - Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (23) aponta que Elmano de Freitas (PT) e o bolsonarista Capitão Wagner (União Brasil) estão numericamente empatados na disputa pelo governo do Ceará, com 31% das intenções de voto. Em um eventual segundo turno, porém, o petista seria eleito com 45%, ante 42% do adversário.

Ainda segundo o levantamento, Roberto Cláudio (PDT) aparece em terceiro lugar na preferência do eleitorado cearense, com 20% das intenções de voto. Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU) registraram 1%, cada. Os demais candidatos não pontuaram e os votos brancos e nulos somam 4%,. Os que não sabem ou preferiram não responder somam 12% dos entrevistados.

A pesquisa aponta, ainda, que quando Elmano é associado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ele passa a liderar a disputa estadual com 39% da preferência do eleitorado, ante 29% de Wagner, ligado ao apoio de Jair Bolsonaro (PL). O apoio de Ciro Gomes (PDT ) a Roberto Cláudio não exerce influência sobre o eleitor cearense, uma vez que ele permanece estagnado em 20%.

Em um eventual segundo turno entre os dois primeiros colocados, Elmano venceria o bolsonarista Capitão Wagner por 45% a 42%. Ainda conforme a pesquisa, caso a disputa fosse contra Roberto Cláudio, o petista seria eleito com 42% da preferência do eleitorado, ante 38% do adversário. Em um eventual cenário entre Capitão Wagner e Roberto Cláudio, o candidato do União Brasil venceria a disputa com 44%, contra 37% do pedetista. Um terceiro cenário entre Elmano de Freitas e Roberto Cláudio aponta o primeiro com 42% e o segundo com 38%.

Senado

Na corrida pela vaga ao Senado, o ex-governador Camilo Santana (PT) aparece com 61% das intenções de voto, 48 pontos percentuais à frente de Kamila Cardoso (Avante), que possui 13%, e Erika Amorim (PSD), com 3%. Os votos brancos e nulos somam 11% e outros 12% não souberam responder.

A pesquisa Real Time Big Data, contratada pela TV Record no Ceará, foi feita com 1 mil eleitores, entre os dias 21 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número CE-09929/2022.

