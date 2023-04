Relatório aponta que PRF fiscalizou mais de 2 mil ônibus no Nordeste e apenas 571 no Sudeste no 2º turno das eleições

Documento comprova que a fiscalização se concentrou nos estados em que Lula havia vencido no primeiro turno com o objetivo de favorecer a tentativa de reeleição de Jair Bolsonaro edit

247 - Um relatório do Ministério da Justiça encaminhado à Controladoria Geral da União (CGU) aponta que operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrada entre os dias 28 e 30 de outubro do ano passado, vésperas e data do segundo turno da eleição presidencial, fiscalizou 2.185 ônibus no Nordeste, região em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia vencido Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno do pleito, contra 571 fiscalizações registradas no Sudeste.

Segundo a coluna da jornalista Andréia Sadi, no G1, os agentes da PRF realizaram ainda 310 ações do gênero no Norte e outras 632 no Sul. Ao todo, foram realizadas 4.591 ações de fiscalização em ônibus que transportavam eleitores.

Na ocasião, o Ministério da Justiça – ao qual a PRF está subordinada – estava sob o comando do bolsonarista Anderson Torres, preso preventivamente desde o dia 14 de janeiro pela suspeita de omissão no enfrentamento dos atos terroristas de 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

“A seis dias do segundo turno, uma pesquisa do Ipec mostrava Lula (PT) liderando entre os eleitores no Nordeste, com 67%, enquanto Bolsonaro (PL) se destacava entre moradores do Sudeste (com 49%). Lula estava na frente em todos os estados nordestinos onde haveria segundo turno: Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Sergipe”, ressalta a reportagem.

