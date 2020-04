Renan: caminho mais curto para afastar Bolsonaro é o TSE

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou numa conversa recente que o caminho mais curto para tirar Jair Bolsonaro do Palácio Alvorada é o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tem poderes para cassar a chapa presidencial, e não o Congresso, onde tramitam os processos de impeachment. A informação foi publicada na coluna de Lauro Jardim.

Os pedidos de impeachment de Bolsonaro aumentaram de maneira significativo nas últimas duas semanas, após o ocupante do Planalto pedir que a população saia do isolamento social e retorne ao trabalho. Também havia convocado as pessoas a participarem dos atos do dia 15, enquanto autoridades de Saúde recomendam que a sociedade evite aglomerações para diminuir a propagação do coronavírus.

