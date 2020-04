Ricardo Brennand morre de coronavírus aos 92 anos, no Recife

247 - O empresário e colecionador de arte Ricardo Brennand morreu aos 92 anos na madrugada deste sábado (25), vítima de coronavírus. Ele estava internado no Real Hospital Português, no Recife (PE), desde o último domingo (19).

A esposa dele, Graça Maria Brennand, 90, também foi diagnosticada com o vírus, mas se recupera em casa.

Brennand nasceu em 1927 na cidade do Cabo, no litoral sul de Pernambuco. É egresso do curso de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O empresário criou o Instituto Ricardo Brennand (IRB), com uma biblioteca, uma pinacoteca, e um museu de armas brancas.

Ele era era primo do artista plástico Francisco Brennand, morto em dezembro de 2019.

Ricardo Brennand deixa a esposa, sete filhos, 23 netos, 48 bisnetos e um tataraneto.

Atualmente, o Brasil tem pelo menos 52,9 mil confirmações e 3,6 mil mortes provocadas pelo coronavírus. Pernambuco tem 3.999 casos e 352 falecimentos.

