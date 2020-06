Ricardo Coutinho: quadro atual é mais complexo do que o da ditadura

Ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho, que foi vítima de um processo de perseguição judicial, afirma que no período militar os tanques estavam nas ruas e a ditadura era visível. "Agora a violência sai de dentro das pessoas", diz ele. Assista na TV 247 edit

247 - O ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho, vítima de um processo de perseguição judicial, conversou com a TV 247 e afirmou que o cenário político atual é mais complexo e difícil do que o da ditadura militar, porque naqueles tempos a violência e o ódio do Estado eram visíveis.

Coutinho defendeu que os campos democráticos se unam, superando os objetivos individuais de cada partido, para combater o autoritarismo representado por Jair Bolsonaro. “O mais importante é derrotar o atraso. Nós precisamos colocar esse interesse coletivo acima de qualquer interesse individual. É claro que qualquer partido quer ter uma candidatura e quer ganhar, é claro, é uma estratégia. Nós não estamos vivendo tempos normais, nós estamos vivendo tempos duros, difíceis, muito mais difíceis, penso eu, que me perdoem todo o sofrimento que se passou durante a ditadura, mais difíceis de compreender do que na ditadura. Na ditadura você tinha ali os tanques e você sabia que era capaz de produzir maldade, violência. Agora a violência sai de dentro das pessoas”.

“É preciso que a gente nesse momento tenha capacidade de apontar para um mesmo objetivo: ofertar ao povo brasileiro um programa que volte a dar a esse povo esperanças no futuro e desenvolvimento”, completou.

