Rui Costa alfineta Bolsonaro: não há como governar "longe das pessoas"

Bolsonaro está de férias em São Francisco do Sul, Santa Catarina, e tem sido criticado por ausência na Bahia, que sofre com enchentes edit

Apoie o 247

ICL

Marcelo Montanini, Metrópoles - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), alfinetou, nesta quarta-feira (29/12), o presidente Jair Bolsonaro (PL) pela ausência na Bahia, que vem sofrendo com fortes chuvas desde o último fim de semana. O chefe do Executivo federal está em São Francisco do Sul, Santa Catarina, enquanto auxiliares tentam justificar a ausência do mandatário no estado nordestino atingido por enchentes.

Costa publicou uma série de mensagens nas redes sociais relatando sobre o que tem observado in loco nas regiões atingidas pelas fortes chuvas. Nos posts, ele destacou que “governar é cuidar de gente e não há como fazer isso longe das pessoas”.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Nas zonas rurais, há muitas pontes destruídas, o que representa um prejuízo enorme. Uma das cidades que visitamos hoje foi #Ibirataia e já decidimos construir cerca de 50 casas para retirar as pessoas que estão morando em condições precárias à beira do rio, em barracos alagados. — Rui Costa (@costa_rui) December 29, 2021

PUBLICIDADE

À medida em que faço essas visitas, vou identificando, junto com a equipe técnica, as necessidades que envolvem limpeza das ruas, desapropriação de áreas para novas casas, além do acolhimento às pessoas. — Rui Costa (@costa_rui) December 29, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE