Rui Costa cobra Anvisa sobre Sputnik: "mais de 20 milhões de pessoas já tomaram essa vacina e não tiveram reação"

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), cobrou “boa vontade” da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no tocante à aprovação da importação da Sputnik V, vacina russa contra a Covid-19. “São 62 países que estão aplicando essa vacina. Mais de 20 milhões de pessoas já tomaram essa vacina. Então alguém haveria de reportar se algum fato relevante tivesse ocorrido”, disse Costa nesta sexta-feira (30), em entrevista à Globo News, de acordo com o site Bahia.BA.

Na segunda-feira (26), a Anvisa rejeitou, por unanimidade, a importação e o uso do imunizante no Brasil alegando falta de documentação e possíveis riscos à saúde, incluindo a presença ou não de adenovírus replicante no corpo dos pacientes que tomarem a vacina. “O que queremos é um pouco de boa vontade da Anvisa e de determinação para fazer a pesquisa. Sobre esse debate [da presença do adenovírus], eu não sou cientista biológico. Eu assisti recentemente ao CTNBio, que é o órgão brasileiro para cuidar da biossegurança, um vídeo longo, de mais de 30 minutos, em que ele ratifica que não tem o vírus replicante e autoriza, legitima o uso da vacina. É um órgão federal responsável por biossegurança no Brasil”, disse Rui Costa.

O governador relembrou, também, que após ser confrontada pelo Instituto Gamaleya, responsável pela produção do imunizante, a Anvisa reconheceua realização dos testes necessários. “Recentemente, depois do contraponto do Instituto Gamaleya, ela [a Anvisa] disse que não testou a vacina. Então, ao invés de ficar com polêmicas, o que nós esperamos da Anvisa é que ela pegue um lote de vacinas e faça o teste. Ou ela própria ou encomende um laboratório isento que faça os testes pra saber se tem ou não esse vírus replicante, ao invés de ficar num debate sem sentido. Quem está precisando da vacina urgentemente somos nós, os brasileiros. Nós queremos uma posição técnica da Anvisa, com boa vontade de analisar e dizer ao povo brasileiro ‘está aqui, peguei um lote de vacina aleatório, testei e tem ou não tem o vírus replicante”, ressaltou.

Rui Costa disse, ainda, ter cobrado da Anvisa cópias dos documentos que levaram a agência a negar o uso da vacina russa. “Protocolamos dois pedidos essa semana à Anvisa. Primeiro: que ela nos dê cópia dos documentos que ela utilizou para dar o parecer. Segundo: nós anexamos toda a resposta que recebemos essa semana do Instituto Gamaleya, pois queremos que a Anvisa se posicione sobre esse documento denso”, afirmou.

