Rui Costa desafia Bolsonaro e diz que vai manter barreiras nas estradas da Bahia

Por Rui Costa, governador da Bahia, em seu facebook - Quero reafirmar que, na Bahia e no Nordeste, vamos continuar realizando ações de suspensão do transporte intermunicipal e implantando barreiras sanitárias nas nossas estradas para controlar a disseminação do novo #coronavírus.

Vamos entrar com uma ação judicial para questionar a constitucionalidade da Medida Provisória do presidente da República. É preciso que o Governo Federal cuide da vida das pessoas. Não queremos ver no Brasil as cenas que estamos vendo na Itália.

É melhor prevenir do que remediar e nós vamos continuar defendendo a Bahia e os baianos, cuidando para salvar vidas humanas. Na reunião que realizamos hoje na Governadoria, discutimos novas ações na área da saúde, entre elas a reativação de UPAs no interior do estado, mas é importante que o Governo Federal também entre nesta luta de forma séria e responsável.