Salvador: PT oficializará pré-candidatura da major Denice

Nesta terça-feira (14), resolução da executiva nacional da legenda determinou que, em cidades com mais de 100 mil eleitores, o encontro deve ser excepcionalmente composto pelos membros do diretório municipal edit

247 - A major Denice Santiago deve ser oficlizaza como pré-candidata à prefeitura de Salvador. pelo direitório do PT.

Indicada pelo governador Rui Costa para encabeçar a chapa da sigla na disputa, a major teria sua pré-candidatura confirmada em encontro municipal do PT com 300 delegados, no último dia 21 de março. O evento foi suspenso devido às medidas restritivas adotadas para o combate à propagação do novo coronavírus.

Nesta terça-feira (14), resolução da executiva nacional da legenda determinou que, em cidades com mais de 100 mil eleitores, o encontro deve ser excepcionalmente composto pelos membros do diretório municipal. A decisão, contudo, precisa ser referendada posteriormente pela executiva nacional.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.