Salvador sedia o maior encontro nacional de capoeira, com presença confirmada da ministra da cultura, Margareth Menezes

Mestres octogenários e autoridades se reúnem para debater o futuro da capoeira no Brasil e no mundo edit

247 - Com o propósito de fortalecer os saberes tradicionais, promover o direito à cultura e homenagear os grandes mestres da capoeira, Salvador sedia o maior evento nacional dedicado à discussão do futuro dessa manifestação cultural tão emblemática. O 5º Rede Capoeira acontecerá no Espaço Cultural da Barroquinha e Mercado Modelo, de 24 a 27 de janeiro, com entrada gratuita, e contará com a presença confirmada da Ministra da Cultura, Margareth Menezes.

O evento reunirá 14 mestres octogenários, figuras ilustres que representam a história viva da capoeira e que desempenharam um papel crucial na internacionalização dessa expressão afro-brasileira. A programação incluirá debates públicos sobre um novo olhar para a capoeira, suas representatividades e necessidades, destacando a importância de preservar e reconhecer essa manifestação cultural única.

Ao lado de mestres, ativistas e artistas, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, participará do encontro, juntamente com personalidades como o neurocientista e biólogo Sidarta Ribeiro, o professor de História da UFRB Antonio Liberac, Mônica Beltrão, pedagoga e autora, Jorge Columá, autor de obras como "A Fábula do Berimbau" e "Lutas e Artes Marciais", além de representantes do IPHAN /IPAC. O evento também contará com apresentações culturais tradicionais.

Dentre os homenageados estarão Mestre João Grande, Mestre Acordeon, Mestre Boca Rica, Mestre Brandão, Mestre Felipe de Santo Amaro, Mestre Olavo, Mestre Pelé da Bomba, Mestre Brasília, Mestre Virgílio, Mestre Cafuné, Mestre Carcará, Mestre Curió, o carioca Mestre Celso e Mestre Sombra.

Apesar de estar presente em diversos territórios e comunidades pelo país, a capoeira ainda carece de reconhecimento e ações para sua preservação e sustentabilidade. O 5º Rede Capoeira busca fomentar esse debate essencial, convidando também o poder público a participar e discutir as necessidades e demandas do setor.

O idealizador e coordenador do Rede Capoeira, Mestre Sabiá, destaca a importância dos mestres octogenários: "Detentores de um conhecimento único, são história viva, donos da vivência e sabedoria que divulgou no mundo a cultura afro-brasileira. Responsáveis pela internacionalização da capoeira, vivem sem o amparo social do seu país, reflexo do olhar preconceituoso da capoeira e de toda cultura preta no Brasil."

A capoeira, referência pedagógica, de inclusão social e símbolo da cultura afro-brasileira, será discutida nas três dimensões da cultura: simbólica, econômica e cidadã. O evento oferecerá fóruns, palestras, atividades culturais, oficinas e a realização da etapa final dos jogos internacionais de capoeira - o Estação Paranauê. Além disso, os 14 mestres com mais de 80 anos receberão uma merecida premiação em reconhecimento aos serviços prestados à cultura brasileira. O evento é realizado pelo Projeto Mandinga, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Aos 85 anos, Mestre Cafuné, um dos mais antigos discípulos do Mestre Bimba ainda em atividade, expressa a relevância do encontro: "Eu me sinto honrado, a capoeira enquanto resistência será sempre elemento de afirmação ancestral. É merecida e mais do que necessária essa homenagem."

SERVIÇO:

24 DE JANEIRO (Quarta-feira)

Espaço Cultural da Barroquinha

15h às 16h30: “Heróis Populares – Os Mestres”, com a presença de Sidarta Ribeiro, Mestre Nenel, James Martins e Mestre Sabiá

18h às 20h30: “Abertura Oficial – Homenagens aos Mestres”, com a participação do cortejo Filhos de Gandhy, Mestre Felipe, Mestre Sabiá e a Ministra da Cultura, Margareth Menezes

20h30 às 21h30: “Roda de Mestres homenageados”

25 DE JANEIRO (Quinta-feira)

Espaço Cultural Barroquinha

9h30 às 10h30: “Abre Alas aos Capoeiras”, com Antônio Liberac, Mônica Beltrão e Jorge Columá

10h30 às 11h: Roda de Capoeira

16h às 17h30: “Rede Capoeira – Economia Criativa (Mestres dos Saberes)”, com participação de representantes do MINC, IPHAN e IPAC – Leis dos Mestres

Mercado Modelo

17h30 às 18h30: “Legados do Mestre João Pequeno”, conta com a Oficina e Roda de Capoeira Angola do Mestre Jogo de Dentro

18h30 às 20h: “Oficina Mestre João Grande”, com uma Roda de Viola

20h às 20h40: “Festa de João”, com o Samba de Chula

21h às 22h30: “Show de Tonho Matéria”

26 DE JANEIRO (Sexta-feira)

Espaço Cultural Barroquinha

9h às 13h: “Seletivas Estação Paranauê – Bahia e Mundo”

15h às 16h30: “Roda de Conversa – Processo de Internacionalização da Capoeira”, com Mestre João Grande, Mestre Acordeon, Mestre Jelon e Mestre Amen.

Mercado Modelo

9h30 às 11h: “Oficina de Berimbau e Pandeiro”, com a Fundação Mestre Bimba

16h30 às 18h: “Oficina e Roda de Capoeira”, com Mestre Lobão e Acordeon

18h às 19h30: “Legados do Recôncavo”, com a presença dos Mestres Felipe, Brandão, Adó, Ivan, Goes e Carcará

19h30 às 20h30: “Show Ganhadeiras de Itapuã”

20h30 às 22h: “Cortejo e Roda do Bando Anunciador da Capoeira Angola de rua”, com Mestre Lua Rasta e convidados

27 DE JANEIRO (Sábado)

Mercado Modelo

9h às 10h: “Samba de Roda”, com Mestra Nalvinha

10h10 às 11h30: “Oficina É Regioná”, com Mestre Nenel e Cafuné

11h20 às 11h50: “Histórias da capoeira e o Mercado Modelo”, com Mestre Nenel e Cafuné

16h às 19h: “Estação Paranauê – Competição”

19h às 20h30: “Valeu Rede Capoeira!”, com Show Gerônimo

20h30 às 22h: “Show da banda Viola de Doze”

