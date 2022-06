São João de Caruaru explode em protestos contra Bolsonaro (vídeo)

Apoie o 247

247 – Os pernambucanos não perdoaram Jair Bolsonaro e uma das festas de São João mais badaladas do Brasil, a de Caruaru, começou com grandes protestos contra o político de extrema direita, que arruinou a imagem do Brasil. Confira:

Bolsonaro decidiu vagabundear em Pernambuco, mas se esqueceu de um detalhe: no Nordeste, fascista não se cria. A recepção da multidão em Caruaru, a capital do forró, não poderia deixar de lado o desejo de todos os brasileiros. “Ei, bolsonaro, vai tomar…” pic.twitter.com/bkV2ehHR2t CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 24, 2022

