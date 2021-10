‘Se houve os Anões do Orçamento, agora tem os Gigantes do Orçamento’, diz deputado

Apoie o 247

247 - O deputado federal Jorge Solla (PT-BA) destacou que atualmente ministros precisam recorrer ao "carimbo" de parlamentares para conseguir aplicar o dinheiro das próprias pastas. O parlamentar afirmou não ter indícios de quem operacionaliza o esquema, mas disse que o governo criou os "Gigantes do Orçamento". A entrevista foi concedida pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Em audiência pública, o parlamentar questionou o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU) Wagner Rosário sobre a suspeita de que tenha se instalado no Congresso um "feirão de emendas", com pagamento antecipado de propina de volta aos congressistas.

"Lembra dos Anões do Orçamento, na década de 1990? O que estamos vivendo hoje é infinitamente maior. Aquilo que era anão comparando com o que estamos vivendo hoje. Ouvi um comentário interessante: Se houve os Anões do Orçamento, agora tem os Gigantes do Orçamento", comparou o parlamentar.

Jair Bolsonaro montou um "orçamento secreto" no final do ano passado no valor de R$ 3 bilhões em emendas para reforçar o apoio da base bolsonarista no Congresso. Parte do dinheiro seria destinado à aquisição de tratores e equipamentos agrícolas por preços até 259% maiores que os valores de referência.

