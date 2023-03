Sede de Secretaria de Saúde é incendiada em quarta noite de ataques no Rio Grande do Norte

Apoie o 247

ICL

247 - A sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Natal (RN), foi incendiada na madrugada desta sexta-feira (17), quarto dia de ataques no Rio Grande do Norte. O local mais atingido foi o depósito de medicamentos que ficou destruído. A Prefeitura estimou que haverá um prejuízo superior a R$ 10 milhões apenas em remédios. Desde terça-feira (14), 44 das quase 170 cidades do estado foram alvo de ataques criminosos. Pelo menos 72 pessoas foram presas, informou a Secretaria Estadual de Segurança Pública.

De acordo com o governo federal, o motivo para os ataques foi a transferência de chefes da principal facção criminosa do Rio Grande do Norte, o Sindicato do Crime, para outro estado. Outra causa do aumento da violência no estado são melhorias nas condições do sistema prisional potiguar pedidas pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), facção com origem no estado de São Paulo.

As duas facções estavam rompidas desde 2017, quando entraram em confronto no Presídio Estadual de Alcaçuz (RN) - 27 pessoas morreram, na maior e mais violenta rebelião do estado.

Cerca de cem homens da Força Nacional foram ao Rio Grande do Sul para ajudar na segurança.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.