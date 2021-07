Senador que debochou de agressão contra mulheres é denunciado ao Conselho de Ética

A deputada Natália Bonavides (PT-RN) entrou com uma representação no Conselho de Ética do Senado contra o senador Styvenson Valentim (Podemos-RN). Segundo ela, o senador legitimou a violência contra a mulher edit

247 - A deputada Natália Bonavides (PT-RN) entrou com uma representação no Conselho de Ética do Senado contra o senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), após emergir um vídeo em que ele aparece dizendo que uma mulher pode ter merecido a agressão que sofreu por um policial militar no Rio Grande do Norte neste mês de julho. A informação é da coluna de Lauro Jardim, no Globo.

A deputada denuncia quebra de decoro parlamentar e diz que o senador legitimou a violência contra a mulher.

No vídeo, Valentim diz que o policial agressor "deu uns tapa aí bom". "Agora, eu sei lá o que essa mulher fez para merecer os tapa, porra. Será se ela estava calada, rezando… o Pai Nosso para levar dois tapa? Eu num sei, porra… eu num sei!".

PUBLICIDADE

Para Bonavides, "é inadmissível que um senador da República tenha esse tipo de postura e use sua condição de figura pública, afinal, ele respondia a questionamentos feitos pela sociedade sobre o episódio por conta desta condição, para proferir discurso de ódio e legitimador da violência contra a mulher".

Nesta segunda-feira (26), Styvenson debochou das agressões sofridas pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP). Em uma transmissão ao vivo, o parlamentar insinuou que as fraturas teriam sido resultado de “chifre” ou “cocaína”.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.