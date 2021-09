Senador Rogério Carvalho pede abertura de investigação após virar alvo de milícia bolsonarista na internet

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) disse ter solicitado a instauração de inquérito pela política legislativa do Senado, após uma milícia virtual bolsonarista apontar sem prova irregularidades no gabinete do parlamentar edit

247 - O senador Rogério Carvalho (PT-SE) disse ter solicitado a instauração de inquérito pela política legislativa do Senado para as informações de uma milícia virtual bolsonarista, que teria apontado, sem provas, a existência de um caso de rachadinha no gabinete do parlamentar. A denúncia da suposta irregularidade teria partido de um usuário do Twitter que se identifica como Richards Pozzer. Foi repercutida pelo site bolsonarista Farol da Bahia.

A CPI da Covid, da qual o senador sergipano é suplente, solicitou ao COAF o relatório de inteligência financeira com informações de movimentações atípicas de Pozzer. "A disseminação de mentiras e de campanhas de desinformação é incompatível com o pleno exercício da democracia e é usada como instrumento político para o assassinato de reputações. Casos como esse revelam o verdadeiro motivo do Bolsonaro ter vetado os dispositivos que tornam crime a comunicação enganosa em massa na Lei do Estado Democrático de Direito", afirmou o senador (leia a íntegra na Revista Forum).

