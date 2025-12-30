Sete pessoas são internadas na Bahia por suspeita de intoxicação por metanol

247 - Sete pessoas foram internadas no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, no nordeste da Bahia, com suspeita de intoxicação após ingestão acidental de metanol presente em bebida alcoólica. A informação foi divulgada na noite de segunda-feira (29) pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), por meio de nota oficial.

A ocorrência foi noticiada inicialmente pelo Correio 24 Horas, que informou que os pacientes permanecem acolhidos, em observação clínica e recebendo assistência médica contínua. Segundo a Sesab e a prefeitura do município, todos os protocolos assistenciais foram acionados assim que a suspeita de intoxicação foi identificada.

A investigação das causas do episódio mobilizou diferentes órgãos estaduais e municipais. Estão atuando de forma integrada o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox-BA), as vigilâncias sanitárias estadual e municipal, além da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, exames laboratoriais serão realizados para confirmar a presença de metanol no organismo dos pacientes. A pasta informou ainda que, caso haja indicação clínica, será administrado o antídoto específico para esse tipo de intoxicação, conforme os protocolos médicos vigentes.

O caso reacende o alerta sobre os riscos associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, substância altamente tóxica e potencialmente letal. Episódios semelhantes vêm sendo registrados em diferentes regiões do país nos últimos meses.

No último dia 10, um jovem identificado como Fridman Gustavo Amorim Brito, de 22 anos, morreu após permanecer 29 dias internado no Hospital Regional de Juazeiro, no norte da Bahia. Ele é apontado como a segunda vítima fatal relacionada ao consumo de uísque contaminado com metanol, conforme informações do g1.

A primeira morte associada ao mesmo caso foi a da influenciadora digital Yasmin Ângela, namorada de Fridman. Ela faleceu em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, cerca de um mês antes, após os dois consumirem a bebida durante a festa de aniversário da jovem. Yasmin passou mal pouco tempo depois de ingerir o uísque.

Dados do Ministério da Saúde indicam que, até o dia 20 de novembro, o Brasil havia registrado 62 casos confirmados de intoxicação por metanol relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas. Até aquela data, 16 mortes haviam sido contabilizadas, sendo nove em São Paulo, três no Paraná, três em Pernambuco e uma em Mato Grosso.

Diante do avanço dos casos, o Ministério da Saúde reforçou o envio de medicamentos aos estados. Em outubro, a Bahia recebeu 104 ampolas de fomepizol, antídoto utilizado no tratamento da intoxicação por metanol, entregues no dia 9. Cinco dias antes, a Sesab já havia recebido 90 ampolas de etanol farmacêutico, também empregado como alternativa terapêutica em situações específicas.

As autoridades de saúde seguem monitorando a situação em Ribeira do Pombal e reforçam a importância de denunciar a comercialização de bebidas de origem desconhecida, medida considerada fundamental para prevenir novos casos de intoxicação.