Sítio arqueológico com 43 esqueletos e 100 mil peças é encontrado em obra do Minha Casa Minha Vida no Maranhão

247 - Escavações de uma obra no bairro Vicente Fialho, em São Luís, onde a construtora erguia condomínios residenciais do programa federal de habitação Minha Casa Minha Vida encontrou quarenta e três esqueletos humanos.

Além das ossadas, foram descobertos cerca de 100 mil fragmentos, entre cerâmicas, materiais líticos (ferramentas de pedra), carvão, ossos e conchas decoradas. O trabalho de pesquisa e escavação arqueológica é realizado pela empresa W Lage Arqueologia e coordenado pelo arqueólogo Wellington Lage.

De acordo com os arqueólogos, o número de sepultamentos e a quantidade de peças encontradas apontam para um sítio arqueológico que pode vir a ter um valor ímpar para o estudo do passado brasileiro.

"Além da importância implícita desses materiais, as datações [preliminares] realizadas oferecem novos panoramas inéditos para a arqueologia do Maranhão e, consequentemente, do Brasil", afirmou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ao G1. "Os achados arqueológicos contribuem, ainda, para a escrita de uma história indígena de longa duração."

Em uma das sepulturas, foi encontrado um vaso de cerâmica que possivelmente é do tipo Mina, um tipo de produção que data de cerca de 5 mil a 7 mil anos atrás e é encontrado em outras áreas do Norte do Brasil – a tradição ceramista dos povos amazônicos remonta a 8 mil anos.

