Sobe para 12 número de mortos em acidente entre ônibus, van e caminhão que transportava eucalipto

247 - Aumentou para 12 o número de mortos em um acidente envolvendo um ônibus, uma van e um caminhão bitrem carregado de eucalipto, na noite de quarta-feira (29), na BR-101. A batida aconteceu no trecho do distrito de Mundo Novo, na cidade de Eunápolis, sul da Bahia. O motorista do caminhão fugiu do local, sem prestar socorro às vítimas.

De acordo com o portal G1, outras 22 pessoas ficaram feridas. Cinco estão em estado grave no Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Uma delas, uma criança, está em uma situação pior na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Seis feridos continuam no Hospital Regional de Eunápolis e os outros 11 tiveram alta médica.

O acidente aconteceu no Km 703, por volta das 20h de quarta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma curva, o último vagão do caminhão bitrem tombou, desprendeu e rodou na pista enquanto ele seguia em direção a Itabuna.

O vagão, com as toras de eucalipto, atingiu o ônibus e a van, que seguiam no sentido contrário da pista. O ônibus fazia a linha Itacaré/Porto Seguro e a van ia de Eunápolis para Itabuna.

A delegacia de Eunápolis abriu um inquérito com o objetivo de apurar o caso.

