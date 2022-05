Sobe para 93 o número de mortos por causa das chuvas em Pernambuco

Apoie o 247

247 - Subiu para 93 o número de mortos em consequência das chuvas que assolam a Região Metropolitana do Recife desde a semana passada, No final da manhã segunda-feira (30), o Governo do Estado havia divulgado um balanço apontando 91 mortes, mas, ao longo da tarde, outros dois corpos foram achados pelas equipes de resgate. O boletim aponta, ainda, que 26 pessoas estão desaparecidas e outras 6.170 estão desabrigadas. Ao todo, 14 municípios estão em estado de emergência por causa dos problemas resultantes dos temporais.

As operações de resgate envolvem os efetivos da Defesa Civil, Exército e de órgãos municipais em ao menos sete pontos de deslizamento da Região Metropolitana do Recife. Ao todo, estão sendo empregados 198 bombeiros militares de Pernambuco, 11 bombeiros da Paraíba, sete de Minas Gerais, oito do Rio Grande do Norte, oito policiais militares, 100 guardas municipais e 25 funcionários da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb).

A mobilização conta, ainda, com 60 militares do Exército, 22 da Marinha e quatro policiais civis. Barcos e helicópteros também estão sendo utilizados nas ações de resgate e de fornecimento de víveres para as populações afetadas.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão é de chuva moderada para esta terça-feira (31) em toda a Região Metropolitana do Recife e da Zona da Nata, com precipitações acima dos 30mm.

