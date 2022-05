Sobe para 93 o número de mortos por causa das chuvas no Grande Recife

Apoie o 247

ICL

247 - Aumentou para 93 o número de mortos em consequência das chuvas na Região Metropolitana do Recife. Mais dois corpos foram encontrados. Um foi o de uma engenheira civil de 31 anos, na tarde desta segunda-feira (30) em Jardim Monte Verde, no limite entre as cidades de Recife e Jaboatão dos Guararapes, município que faz fronteira com o sul da capital pernambucana. Outro corpo, identificado por vizinhos como sendo de uma dona de casa de 49 anos, foi retirado de escombros de uma barreira que deslizou em Camaragibe, zona oeste do Grande Recife.

Segundo o portal G1, o secretário executivo de Defesa Civil de Pernambuco, tenente-coronel Leonardo Rodrigues, que 6.170 pessoas estão desabrigadas (precisam de abrigo público). "Temos aproximadamente 40 municípios afetados. Estamos diante de um evento que não é visto normalmente", declarou. O Grande Recife tem ao menos 14 cidades e o estado 185.

A Caixa Econômica Federal (CEF) vai liberar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores das áreas afetadas pelas chuvas em Pernambuco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE