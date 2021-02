'Sou imbrochável', diz Bolsonaro ao alegar que sofre ataques 24 horas por dia

"Não me vão fazer desistir porque, afinal de contas, eu sou imbrochável", disse Jair Bolsonaro em Tianguá (CE) ao rebater críticas pelas dificuldades de retomar o crescimento edit

247 - Jair Bolsonaro rebateu críticas pela má governabilidade, principalmente, em decorrência do mau gerenciamento da crise do coronavírus. E voltou a fazer um discurso contra o isolamento social, enquanto autoridades de saúde recomendaram em várias ocasiões o distanciamento entre as pessoas para conter a propagação da doença.

"Não reclamo das dificuldades. Sofro ataques 24 horas por dia. Mas entre esses que atacam e vocês, vocês estão muito na frente. Não me vão fazer desistir porque, afinal de contas, eu sou imbrochável", afirmou ele durante inauguração de trecho da BR-222, no município de Tianguá (CE).

Em discurso contra o isolamento, Bolsonaro declarou que a população não consegue mais ficar em casa. "O povo quer trabalhar. Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão daquilo que seu povo quer. Não me critiquem. Vão para ao meio do povo, mesmo depois da eleições", discursou.

Enquanto Bolsonaro é contrário ao isolamento, o neurocientista Miguel Nicolelis afirmou que o Brasil entrará em colapso se não houver um lockdown radical.

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista a um vídeo em que o estudioso fala sobre a necessidade de lockdown:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.