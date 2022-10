"Sou nordestino e conseguimos provar que é possível melhorar esse país", diz Lula

Apoie o 247

Do site de Lula - Em caminhada no fim da manhã deste sábado (08/10), em Campinas (SP), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da silva homenageou o Dia do Nordestino, comemorado hoje. Lula disse ter orgulho de ser pernambucano, contou que saiu da região, fugindo da fome, quando tinha sete anos e que é feliz com as transformações que ocorreram na região, após seus governos.

“Além de ser brasileiro sou nordestino e nós conseguimos provar que é possível melhorar esse país”, disse, contando que viu o Nordeste com mais universidades, mais escolas técnicas e com crescimento maior do que da China. Lula lembrou o desrespeito de Jair Bolsonaro com o povo da região e afirmou que os que têm origem no Nordeste não deveriam dar voto ao atual presidente.

“Eu queria saber quem aqui tem algum parente nordestino. O genocida disse que não gosta de vocês. Quem tem uma gota de sangue do Nordeste não vota nele”, disse a uma multidão que lotou a Francisco Glicério, principal avenida do Centro da cidade, em caminhada que reuniu pessoas de diferentes crenças e idades, vestidas de vermelho e todas as cores e entoando músicas e palavras de apoio à volta do ex-presidente ao governo.

Brasil pode voltar a ser melhor

No chão da avenida, em janelas ao longo do trajeto de aproximadamente um quilômetro, feito em uma hora e meia, apoiadores do ex-presidente mandaram diferentes mensagens, entre as quais: “Orgulho de ser nordestino”, “Lula o Nordeste te ama”, “Macaúbas (BA) é Lula”, “O pai tá on”, “Lula pela educação e pela universidade pública”.

Em discurso durante o percurso, no qual desceu algumas vezes para cumprimentar pessoas que queriam abraça-lo e vê-lo ainda mais de perto, Lula disse que o Brasil já foi e pode voltar a ser melhor. Ele destacou a necessidade de o Brasil voltar a oferecer emprego, salário justo, comida, educação, cultura, ir ao teatro e ao cinema, e possibilidade de as pessoas viajarem para dentro e fora do país e viverem com dignidade.

“Nossos jovens querem livros, não armas. Querem entrar no mercado de trabalho. Para isso, a economia precisamos fazer a economia crescer”, disse, lembrando o legado dos governos petistas na cidade com entrega de 27 mil unidades do Minha Casa Minha Vida e 30 mil alunos beneficiados pelo Prouni. Lula destacou que esse momento da disputa no segundo turno é de comparação dos governos para saber o que cada um fez. Bolsonaro, afirmou, tira dinheiro da educação para colocar no orçamento secreto e não reajusta o salário mínimo nem o repasse da merenda escolar.

Sonho da casa própria

O baiano Manoel Rodrigues, 47, trabalha como gari em Campinas e pediu para estar na escala de trabalho de sábado para ver de perto o ex-presidente Lula. Ele disse que só com a volta de Lula conseguirá realizar o sonho de comprar uma casa própria.

Vinícius, 25 anos, conseguiu ficar pertinho de Lula no começo do trajeto. Fez foto com o ex-presidente e mostrava a todos, dizendo ser a realização de um sonho. Segundo ele, a eleição de Lula é importante para “o Brasil ter futuro, ter faculdades e dignidade e voltar a ser feliz”.

A garçonete Daniela, 27, tentava fazer, da rua, uma selfie que enquadrasse também o ex-presidente Lula. “Você e todo mundo”, completou o marido. Ambos disseram votar em Lula por tudo que o ex-presidente fez.

Ao fim da caminhada, Lula voltou a falar com a multidão e disse estar maravilhado com o ato. “Quero confessar que estou maravilhado”, disse, acrescentando que a caminhada foi uma lição de democracia e civilidade que o outro lado precisa entender.

