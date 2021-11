STF freou trapaça na votação do calote dos precatórios, diz Renan

"Orçamento é peça pública, não privada", complementou o senador do MDB-AL ao criticar a PEC dos Precatórios edit

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) alertou neste sábado (6) para a necessidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) frear a PEC dos Precatórios, que dá um cheque em branco de R$ 90 bilhões para Jair Bolsonaro gastar em 2022, ano eleitoral.

"Controle público é premissa das democracias. Tudo que é clandestino sugere transgressões. Orçamento secreto não é compatível com o sistema democrático. Orçamento é peça pública, não privada. Apoio o STF, que freia a trapaça e exige transparência na votação do calote dos precatórios", escreveu o parlamentar no Twitter.

A ministra Rosa Weber, relatora no Supremo da ação que pede a anulação da votação da PEC, estabeleceu prazo de 24 horas para a Câmara dos Deputados prestar informações sobre o texto.

A proposta foi aprovada na madrugada da quinta-feira (4) em primeiro turno. De acordo com o líder do governo na Câmara dos Deputados, a PEC deve ser votada em segundo turno na próxima terça-feira (9). Se for para o Senado, também necessitará de análise em dois turnos.

