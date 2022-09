Suspeito de matar eleitor de Lula no Ceará nega motivação política

Apoie o 247

247 - O eleitor Edmilson Freire da Silva, 59, preso preventivamente suspeito de matar outro homem que se declarou eleitor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Cascavel, a 65 km de Fortaleza, negou motivação política no crime, em depoimento à polícia nessa segunda-feira (26). O caseiro Antônio Carlos Silva de Lima, 39, recebeu uma facada na barriga. Ele foi socorrido, e morreu durante atendimento médico. Os relatos foram publicados nesta terça-feira (27) pelo jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o delegado Josafá Araújo Carneiro Filho, titular da Delegacia Metropolitana de Cascavel, Freire da Silva afirmou que a discussão não aconteceu por questões políticas.

"Falou inclusive que não tem candidato, apesar de admitir ter votado [em 2018] no candidato adversário [Bolsonaro] daquele preferido da vítima [Lula]", afirmou.

O delegado afirmou que o suspeito acusou Silva de Lima. "Mas a versão dele parece fantasiosa com base no que as testemunhas contaram", disse.

O suspeito está detido na Delegacia de Capturas, em Fortaleza, e aguarda a audiência de custódia.

