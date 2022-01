Tasso diz que aliança entre Lula e Alckmin pode ajudar o Brasil a superar desunião

Apoie o 247

247 – O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) lamentou a saída do ex-governador Geraldo Alckmin de seu partido, mas defendeu a aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Com o ex-governador paulista fora do PSDB, ele acredita que a possível aproximação do ex-tucano com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ajudar a superar as divisões no Brasil e facilitar o convívio político com os que pensam diferente. Ele acredita que a eventual chapa com Lula para presidente e Alckmin como vice tem possibilidades de vingar", informa o jornal O Povo , que publica entrevista com Tasso na segunda-feira, 3.

Na mesma conversa, Tasso diz o que pretende para quando não exercer mais mandatos — ele evita falar em aposentadoria. Ele também fala bastante da política do Ceará. A relação com os irmãos Ferreira Gomes, os encontros e desencontros. Faz avaliação do governo do petista Camilo Santana (PT) e do prefeito José Sarto (PDT), em Fortaleza. Sobre o ex-aliado, o deputado federal Capitão Wagner, ele afirma: "Para mim é uma decepção."

