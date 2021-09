Tasso Jereissati retira nome das prévias do PSDB e declara apoio a Eduardo Leite: '80% estão com ele ou comigo'

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) oficializou nesta terça-feira (28) a retirada de seu nome da disputa das prévias do PSDB que definirão o candidato do partido à presidência da República em 2022.

O parlamentar deixou a campanha e declarou apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). Segundo Jereissati, ele e o governador, juntos, têm "80% das executivas estaduais". "Conversando com o Eduardo, começamos a viver uma coisa muito clara: 80% das executiva estaduais do PSDB ou estavam com Eduardo ou estavam comigo. Eu olhava para esse cara: ele pensa igual a mim, temos afinidade com postura ética, democracia, acreditamos economia liberal".

"Chegamos à conclusão: um de nós tem de abrir mão porque, para o partido e para o país, porque vai ser parecido. Eu vi no Eduardo um dinamismo, uma juventude e uma força de vontade que, depois dos 70, a gente procura ter, mas não tem mais", completou.

PUBLICIDADE

O anúncio foi feito nesta tarde em evento do PSDB em Brasília, transmitido pelas redes sociais de apoio a Eduardo Leite. Participavam do evento também o presidente do PSDB, Bruno Araújo, e o senador José Aníbal (PSDB-SP), coordenador das prévias da sigla.

O senador afirmou que viajará nesta quarta-feira (29) a São Paulo para conversar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que declarou apoio ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em agosto. "Eu tenho certeza de que ele torce por nós", disse Jereissati.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE