Temendo estupro em consultório, dentista pede ajuda por mensagem

Por Letícia Holanda, Metrópoles - Uma dentista sofreu uma tentativa de estupro no seu consultório durante um atendimento nessa segunda-feira (13/12), no bairro Aldeota, em Fortaleza. Assim que percebeu o perigo, a vítima enviou uma mensagem de texto ao noivo, que foi ao local e imobilizou o suspeito. O agressor foi detido.

Na mensagem, ela descreveu o paciente como “estranho” e pediu para o noivo ir ao consultório, pois estava com medo. “Onde tu tá? Eu vou atender um paciente agora. Ele é estranho. Vem logo pffff [por favor]. Tô com medo dele” escreveu.

Durante entrevista à TV Verdes Mares, a dentista declarou que o homem marcou o atendimento no último horário disponível, pelas redes sociais. Quando ele chegou no local, as atendentes não estavam mais no consultório. A dentista disse que se trancou na sala, e só iniciou o tratamento depois que seu noivo chegou. Quando terminou de fazer a limpeza dos dentes do suspeito, foi agredida com cortes no corpo e teve um dedo quebrado.

