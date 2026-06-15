Time campeão de basquete perde sete atletas em acidente de ônibus no Ceará

247 - Time campeão perde sete atletas em acidente de ônibus no Ceará poucas horas depois de conquistar a Copa Sobral 2026 na categoria Sub-19. A delegação retornava para Juazeiro do Norte quando o veículo capotou na madrugada desta segunda-feira (15), na CE-187, nas proximidades do distrito de Santa Teresa, em Tauá. As informações são do g1.

O ônibus transportava integrantes de uma equipe de basquete que havia disputado o torneio em Sobral. O acidente deixou ao menos sete mortos e dezenas de feridos, de acordo com um policial que atuava no local da ocorrência.

As vítimas eram de escolas de Juazeiro do Norte e região. Após a competição, o grupo seguia viagem de volta quando o ônibus saiu da pista e capotou às margens da rodovia.

Policiais presentes no local informaram que os sete corpos já foram retirados do interior do veículo e seriam encaminhados ao Instituto Médico Legal de Tauá. Todos eram jovens do sexo masculino, mas ainda não haviam sido formalmente identificados até a última atualização da reportagem.

Além das mortes confirmadas, dezenas de passageiros ficaram feridos. Uma pessoa que constava na lista de passageiros não havia sido localizada, e ainda não havia confirmação se ela chegou a embarcar no ônibus.

Ainda segundo policiais que acompanharam a ocorrência, os passageiros estavam sem cinto de segurança. Com o capotamento, vítimas teriam sido arremessadas para fora do veículo e atropeladas pelo próprio ônibus.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Uma perícia deverá avaliar se houve falha do motorista, problema mecânico ou outro fator que possa ter provocado o capotamento.

Um bombeiro que estava no local afirmou ter conversado com o motorista do veículo. Segundo o subtenente da Silva, o condutor apresentou duas versões diferentes sobre o que teria ocorrido.

“Ele disse que cochilou, dormiu. Depois disse que tinha uns buracos na pista, mas a gente olhou e não tinha nenhum buraco não”, afirmou o subtenente da Silva.

De acordo com o militar, o motorista apresentava bom estado de saúde aparente após o acidente, mas demonstrava abatimento.

“Ele ficou triste, bem triste, mas estava bem.”

As equipes de emergência foram acionadas às 3h24, após relatos de que havia vítimas presas às ferragens. No local, agentes iniciaram os trabalhos de busca, resgate e atendimento aos feridos, com apoio de outros órgãos.

O Corpo de Bombeiros informou que o veículo levava integrantes de uma delegação esportiva, além de outros ocupantes. Por volta das 8h, as equipes concluíram a retirada dos corpos que estavam presos às ferragens e também recolheram objetos particulares.

O trecho da CE-187 onde ocorreu o acidente foi interditado nos dois sentidos. A medida foi adotada para permitir o trabalho das equipes de resgate, da perícia e dos órgãos de segurança.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, manifestou solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas. Em publicação nas redes sociais, ele lamentou a tragédia e destacou a atuação das equipes de resgate.

“Recebi com profunda tristeza a notícia do grave acidente envolvendo um ônibus na CE-187, entre Tauá e Quiterianópolis, que deixou mortos e feridos. Entre os passageiros, estavam jovens integrantes da delegação de basquete. Nossas equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar agiram rápido no resgate e transporte dos feridos. Manifesto toda minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de imensa dor.”

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará também divulgou nota sobre o caso. A pasta afirmou que acompanha a ocorrência e se solidariza com as famílias das vítimas, amigos e comunidade escolar.

“A Seduc se solidariza com as vítimas, seus familiares, amigos e toda a comunidade escolar neste momento de dor e consternação. A Seduc seguirá acompanhando o caso e colaborando com as autoridades responsáveis, adotando as medidas necessárias para assegurar o atendimento às pessoas envolvidas.”

A tragédia ocorreu poucas horas depois da conquista esportiva da equipe, que havia vencido a Copa Sobral 2026 na categoria Sub-19. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do capotamento e as responsabilidades pelo acidente que matou jovens atletas no interior do Ceará.