TJ de Alagoas aumenta auxílio-alimentação de juízes para mais de R$ 3 mil: “ganhamos pouco”

Com a decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL), o valor do auxílio-alimentação vai de R$ 1.520,22 para R$ 3.040,44 ao mês. "Para o cargo que nós exercemos, ganhamos pouco", afirmou o presidente do TJ-AL, Klever Loureiro edit

247 - O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) publicou nessa quinta-feira (22) uma resolução em que dobra o auxílio-alimentação dos magistrados estaduais. O valor do auxílio é definido a partir do salário base da categoria no início de carreira (atualmente a remuneração é de R$ 30.404,42). A resolução determinou que o benefício seria equivalente a 10% do salário. Antes, era de 5%. Com a decisão, o valor vai de R$ 1.520,22 para R$ 3.040,44 ao mês.

"Para o cargo que nós exercemos, ganhamos pouco", afirmou o presidente do TJ-AL, Klever Loureiro. Seu relato foi publicado pelo portal Uol.

"Se formos comparar, com todo respeito, o salário de jornalista, o salário de jogador de futebol, aí você vê uma pessoa como o Faustão, como a Xuxa ganha em média cinco milhões [de reais]; então um juiz com tudo só ganhar 25 mil [reais], sobre a minha ótica, respeitando quem tem opinião diferente, não é salário estratosférico de maneira nenhuma", acrescentou.

