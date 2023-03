Trabalhadores são resgatados em condição análoga à escravidão em carvoaria de Salvador

Apoie o 247

Carta Capital - Na quinta-feira 2, a Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resgatou cinco trabalhadores em regime de trabalho análogo ao de escravo em uma carvoaria no bairro de Cassange, em Salvador.

Segundo o relatório preliminar do MTE, os trabalhadores ganhavam 16 centavos por saco produzido. De acordo com o órgão, os trabalhadores chegavam a trabalhar mais de doze horas, produzindo uma média de 1000 ensacamentos de carvão, cada.

“Isso obriga os trabalhadores a terem uma jornada alucinante para, ao final do dia, juntar um montante razoável. Além disso, era descontado desses trabalhadores transporte, café da manhã e almoço”, afirmou Mário Diniz, auditor fiscal do MTE.

