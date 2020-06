Transposição do São Francisco: Bolsonaro “inaugura” obra de Lula e #ObrigadoLula chega aos TTs

Obra de transposição do Rio São Francisco foi iniciada em 2007, durante o governo Lula edit

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) foi, nesta sexta-feira (26), para Juazeiro do Norte (CE), onde “inaugurou” o reservatório Jati, obra que começou a ser executada em 2007 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP).

Bolsonaro tentou pegar carona na obra de Lula, mas não conseguiu. No início da tarde, a hashtag #ObrigadoLula foi parar nos primeiros lugares nos Trend Topics do Twitter, reconhecendo a participação do ex-presidente na obra.

Com a ação, a água que já abastece o Reservatório Milagres (última estrutura de Pernambuco, em Verdejante) passará pelo Túnel Milagres (na fronteira dos dois estados), começará a encher o Reservatório Jati (primeiro em território cearense) e seguirá para a Paraíba e Rio Grande do Norte.

