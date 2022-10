Travesti é assassinada no Ceará

A vítima foi encontrada morta em via pública edit

247 - Uma travesti de 27 anos foi assassinada a tiros nesta quinta-feira (6) em Forquilha, cidade do interior do Ceará. A vítima, conhecida como Natasha, foi encontrada morta em via pública.

De acordo com informações publicadas nesta quinta pelo portal G1, uma testemunha disse à Polícia Militar que ouviu tiros por volta das 3h e, quando saiu de casa para deixar a mulher no trabalho, por volta das 6h, encontrou o corpo da vítima na rua. A Delegacia Municipal de Forquilha investiga o crime.

