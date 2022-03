Três jovens negros são mortos pela polícia na Bahia: "meu filho pedia socorro"

Apoie o 247

ICL

247 - Três jovens negros foram mortos na Gamboa, comunidade às margens da baía de Todosos-Santos, em Salvador, durante uma ação policial na madrugada dessa terça (1º). Alexandre dos Santos, 20, Cleberson Guimarães, 22, e Patrick Sapucaia, 16, estavam em um bar, por volta das 2h. Moradores disseram que os policiais militares atiraram sem haver confronto. As informações foram publicadas pelo portal Uol.

A auxiliar de vendas Silvana dos Santos, 41, mãe de Alexandre, disse ter acordado com o barulho de tiros e saiu de casa para ver o que acontecia. "Meu filho ainda estava vivo, pedia por socorro. Mas apontaram a arma para a minha cabeça, e não tive mais o que fazer", lamentou.

Pessoas próximas afirmaram que os três estavam bebendo no bar quando bombas de gás lacrimogêneo teriam sido lançadas na direção deles, antes de serem abordados. Os militares socorreram os jovens para o Hospital Geral do Estado, mas chegaram à unidade sem vida ao hospital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a corporação, agentes foram acionados após denúncia de que homens estariam armados em um estabelecimento comercial e que foram recebidos por tiros. Policiais alegaram que houve troca de tiros e foram encontradas armas e drogas com eles. "Após o revide e posterior progressão no terreno, as equipes encontraram três homens caídos ao solo em posse de armas de fogo e drogas. Já os outros suspeitos conseguiram fugir", disse o comunicado da PM.

A PM disse que foram apreendidos em posse dos três suspeitos um revólver calibre 38; duas pistolas, sendo uma de calibre .40 e outra de calibre 380; 177 papelotes de maconha; 233 pinos e dez embalagens de cocaína; e 130 pedras de crack. A corporação também afirmou ter apreendido três aparelhos celulares; uma balança eletrônica, R$ 172,00 em espécie e um relógio de pulso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi registrado na Corregedoria-Geral da PM.

Genocídio negro

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021 (levantamento mais recente feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com números de 2020), 75,3% das vítimas de homicídio no Brasil eram pessoas negras. Entre as pessoas mortas por policiais, 78,9% são pessoas negras

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: