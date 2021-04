Trukás quebram templo em construção após pastor zombar de religião indígena

Julinho Bittencourt, Revista Fórum - O Pastor da Assembleia de Deus conhecido como Jabson, de Cabrobó (PE), resolveu zombar durante um culto da crença dos indígenas Trukás, que vivem na Ilha de Assunção, no meio do Rio São Francisco. Entre outras coisas, diante da queixa do Pajé de que o Espírito de Luz não descia mais na aldeia, o pastor afirmou: “vai ver cortaram a energia dele lá”.

Ao tomar conhecimento da atitude do pastor, os Trukás derrubaram o início de uma obra da construção de um templo da Assembleia de Deus na Ilha de Assunção, onde vivem os indígenas. Por trás da atitude dos indígenas, que parece mera vingança, há uma questão agrária, que seria a construção sem permissão do templo que foi derrubado.

