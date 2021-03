TSE barra indicação de advogado que chamou Dino de 'porco'

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por 6 votos a 1, barrou a indicação do advogado Roberto Charles de Menezes Dias ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA).

Em vídeos postados nas redes sociais, Dias ataca o governador Flávio Dino (PCDB), o chamando de "porco". Ele também diz que as medidas de lockdown são um "circo".

"Somos todos, para o Governador do Estado, massa de manobra. Ou ainda peões que podem ser sacrificados neste jogo para que ele possa alcançar o seu objetivo nefasto de implantar a ideologia que ele defende nesse país", atacou Dias, que se diz "vítima da administração incompetente e comunista de Flávio Dino".

“Além de afirmar publicamente a existência de ‘conluio’ entre o ‘juiz comprometido ideologicamente’, o ‘governador comunista’ e o ‘Ministério Público subserviente’, o impugnado acusou o Chefe do Poder Executivo Estadual de esconder evidências científicas e proibir o uso de medicamento (cloroquina), comparando, com certa vulgaridade, as características físicas e ideológicas do governador com as de um porco, personagem de literatura”, comentou o ministro Alexandre de Moraes na sessão de julgamento do caso no TSE.

As informações foram reportadas no Estadão.

