Tubarão-tigre é encontrado em praia do Ceará (vídeo)

247 - Um tubarão-tigre foi encontrado neste sábado (11) na praia de Jericoacoara, localizada no litoral do Ceará. O animal foi achado por pescadores em uma rede de pesca junto a outros peixes. Tanto os pescadores quanto os banhistas ficaram surpresos com o tamanho do animal. (veja o vídeo no final da reportagem)

O presidente da Associação dos Pescadores Artesanais de Jericoacoara, Francisco Alves, em entrevista ao Metrópoles, disse que os pescadores descobriram o animal na praia do Riacho Doce, que é conhecida por ser um local mais isolado no município, mas que atrai turistas. De acordo com Alves, é comum avistar essa espécie nas areias durante essa época do ano. Ele afirmou que nunca houve registro de ataques de tubarão na região e que a situação é segura, pois há muita comida disponível e a cadeia alimentar é abundante para esses animais.

Tubarão-tigre é perigoso?

O tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier) é uma espécie de tubarão que pode ser encontrado em águas tropicais e subtropicais ao redor do mundo. Aqui estão alguns cuidados característicos e que devemos ter com esta espécie:

Características:

O tubarão-tigre pode crescer até 5,5 metros de comprimento e pesar mais de 500 kg.

Eles têm uma cor distinta, com um padrão listrado que se assemelha a um tigre.

São predadores do topo da cadeia alimentar e podem caçar uma variedade de presas, incluindo peixes, tartarugas marinhas, aves marinhas e mamíferos marinhos.

O tubarão-tigre é uma espécie conhecida por ser agressiva e pode ser perigosa para os seres humanos se sentir ameaçada ou confundir um nadador com sua presa.

Cuidados:

Evite nadar em águas conhecidas por serem habitat de tubarões-tigre ou áreas onde há relatos de avistamentos recentes da espécie.

Se você estiver na água e avistar um tubarão-tigre, mantenha-se calmo e evite fazer movimentos bruscos. Não nade em direção ao tubarão, tente sair da água suavemente e lentamente.

Se você está em um barco, evite alimentar tubarões-tigre. Alimentar os tubarões pode alterar o comportamento natural e torná-los mais tolerantes a se aproximar de barcos e nadadores.

Os pescadores devem tomar cuidado ao manusear tubarões-tigre. Eles são conhecidos por morder e podem ser perigosos se não forem manipulados de acordo.

Respeite os tubarões e seu habitat natural. Eles desempenham um papel importante no equilíbrio ecológico dos oceanos e devem ser protegidos.

(Artigo escrito com o auxílio de inteligência artificial)

