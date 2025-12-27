Turilândia, cidade do Maranhão onde prefeito, vice e vereadores foram presos, recebeu R$ 26,5 milhões em emendas parlamentares

247 - O Congresso Nacional enviou R$ 26,5 milhões em emendas parlamentares para a cidade de Turilândia, no Maranhão, desde 2023. O município foi alvo de ação da Justiça que determinou a prisão do prefeito, da vice-prefeita, da primeira-dama e de todos os vereadores da cidade, acusados de integrar um esquema que teria desviado mais de R$ 56 milhões de recursos públicos.

A operação foi deflagrada nesta segunda-feira (22), com a operação Tântalo II, que resultou na prisão da vice-prefeita Tânya Mendes (PRD) e de cinco vereadores. O prefeito Paulo Curió (União), no entanto, segue foragido.

De acordo com o Ministério Público do Maranhão, a organização criminosa atuava de forma integrada dentro da própria Câmara Municipal. O promotor do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Fernando Berniz, foi categórico ao descrever o esquema: “Na Câmara, todos os vereadores faziam parte do esquema, recebendo dinheiro desviado diretamente ou por meio de parentes”.

Segundo os investigadores, os recursos públicos eram desviados principalmente por meio de empresas de fachada, que simulavam a prestação de serviços para áreas sensíveis da administração, como saúde e assistência social.

O principal destinador de emendas foi o deputado Pedro Lucas Fernandes (União-MA), que enviou R$ 9,9 milhões para a cidade. Entre esses repasses está uma “emenda pix” de R$ 2 milhões, destinada no ano passado diretamente à prefeitura de Turilândia. Fernandes é aliado político do prefeito Paulo Curió e também destinou R$ 5,3 milhões para o custeio da saúde local.

A bancada do Maranhão no Congresso enviou R$ 5,3 milhões, enquanto a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados destinou R$ 5,1 milhões. Já a senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA) repassou R$ 1,4 milhão. Ela assumiu o mandato após Flávio Dino ter sido nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal.