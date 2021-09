Vagão de carreta se solta, atinge ônibus e van e mata 12 na Bahia

De acordo com a PRF, os motoristas do ônibus e da van morreram no local. Além das mortes, 17 pessoas ficaram feridas, sendo seis com lesões graves edit

247 - Um acidente envolvendo três veículos no sul da Bahia deixou 12 mortos e 17 feridos na noite de ontem, segundo a PRF (Polícia Federal Rodoviária. Um dos vagões de uma carreta bitrem que levava toras de eucalipto se soltou e atingiu um ônibus, que fazia a linha de Itacaré-Porto Seguro, e uma van na BR-101, na região do distrito de Mundo Novo, em Eunápolis. A reportagem é do portal UOL.

De acordo com a PRF, os motoristas do ônibus e da van morreram no local. Além das mortes, 17 pessoas ficaram feridas, sendo seis com lesões graves.

O ônibus pertence à empresa Rota Transportes. Em nota, a empresa confirmou a morte do motorista do ônibus, Leandro Assunção Oliveira, e de outros passageiros ainda não identificados.

"As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes e a diretoria da empresa segue envidando todos os esforços para o atendimento de todas as necessidades de seus clientes", completa a nota.

