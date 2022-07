Veja as melhores fotos do encontro de Lula com representantes da cultura pernambucana

Artistas falaram sobre o desmonte das políticas públicas para o setor e pediram a recriação do Ministério da Cultura caso Lula volte a ser eleito edit

Site do Lula - Durante sua visita a seu estado natal, Pernambuco, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve um encontro emocionante e cheio de poesia e música com representantes da cultura e das artes em Recife, na manhã de hoje, 21.

Ao longo de mais de 2h30min de evento, grandes nomes da cultura pernambucana, como Sidney Rocha, João Roberto Peixe, Tita Alves, Fred 04, Maciel Salu, Bete de Oxum, Bione, Kléber Mendonça Filho e outros falaram sobre o desmonte das políticas públicas para o setor e pediram a recriação do Ministério da Cultura caso Lula volte a ser eleito.

Veja abaixo as melhores imagens do encontro. Mais fotos podem ser encontradas no Flickr oficial de Lula.

