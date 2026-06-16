Veja o momento em que vereador é baleado durante live em Mossoró; Assessor morreu (vídeo)

247 - O vereador Cabo Deyvison (PL), de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi baleado nas pernas durante uma transmissão ao vivo realizada na noite de segunda-feira, 15 de junho, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Alto de São Manoel. O assessor Alyson Dyego de Oliveira Morais, de 37 anos, que gravava o vídeo, também foi atingido e morreu após ser socorrido.

As informações são do g1. O ataque ocorreu pouco antes das 22h, quando o parlamentar, de 37 anos, acompanhava do lado de fora da unidade de saúde uma mulher e uma criança que havia sido mordida por um cachorro, segundo a direção da UPA. Durante a transmissão, um veículo passou pelo local e ocupantes dispararam várias vezes contra a área onde estava o vereador.

De acordo com as primeiras informações da investigação, os tiros atingiram a parede atrás de Cabo Deyvison. O parlamentar recebeu atendimento inicial na própria UPA e, em seguida, foi transferido de ambulância para o Hospital Regional Tarcísio Maia. A equipe do vereador informou, em nota publicada nas redes sociais, que o estado de saúde dele é estável.

O comunicado também lamentou a morte de Alyson Dyego de Oliveira Morais. “Neste momento de dor e preocupação, pedimos orações pela recuperação de Cabo Deyvison e pela família da vítima”, diz o texto.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o alvo do ataque era o vereador. Uma das linhas de investigação apura se o atentado pode ter relação com denúncias feitas por Cabo Deyvison sobre a atuação de facções criminosas em Mossoró.

Após os disparos, o carro suspeito de ter sido utilizado pelos atiradores foi localizado abandonado no bairro Alameda dos Cajueiros. O veículo será submetido à perícia. No local do crime, policiais encontraram um carregador de munição calibre 5.56, usado em fuzis. A polícia confirmou que armas de uso restrito foram empregadas na ação.

O delegado Renato Oliveira, responsável pelo caso, classificou o atentado como bárbaro e ressaltou que a ação também colocou em risco pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde que estavam na UPA no momento dos disparos. “É uma atitude extremamente violenta e criminosa que precisa de uma resposta”, afirmou.

A área da unidade de saúde foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia. Marcas de tiros ficaram visíveis na entrada do prédio, reforçando a dimensão do ataque ocorrido durante a transmissão ao vivo.

Até a última atualização da reportagem original, nenhum suspeito havia sido preso. A Polícia Civil segue investigando a autoria e a motivação do crime, além de apurar a participação dos ocupantes do veículo usado no ataque.

Eleito em 2024, Cabo Deyvison cumpre o primeiro mandato como vereador em Mossoró. Antes de ingressar na política, atuou por mais de 13 anos como policial militar no Ceará.