Veneziano destaca parceria com Lula e promete investimentos em habitação na Paraíba

247 - O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), pré-candidato ao governo da Paraíba, participou do ato “Vamos Juntos Pelo Brasil” com o ex-presidente Lula (PT), nesta terça-feira, 2, em Campina Grande (PB), cidade da qual foi prefeito entre 2005 e 2013.

Veneziano Vital do Rêgo, como lembrou o senador Randolfe Rodrigues (Rede) – presente no ato – foi o primeiro dos emedebistas a apoiar a candidatura de Lula, que também é apoiado por outros políticos do MDB, como o senador Renan Calheiros.

O pré-candidato ao governo paraibano elogiou Lula, lembrando da parceria que tiveram quando ele era prefeito de Campina Grande e o petista presidente. Apontando a criação dos restaurantes populares, destacou que “combatemos a fome não com palavras, mas com comida nos pratos de quem mais necessitava”.

Veneziano prometeu investimentos em habitação na Paraíba. “Será prioridade”, afirmou. “Investimento em habitação voltará com o presidente Lula a partir de janeiro de 2023”, continuou, abordando outros projetos, como o desenvolvimento do estado a partir da transposição do Rio São Francisco e o investimento na agricultura familiar.

O pré-candidato ao governo comemorou o ato “em defesa da democracia”, agradeceu Lula pelas melhorias na Paraíba e afirmou que o ex-presidente melhorou a vida de milhões de brasileiros, principalmente no Nordeste, “dá esperança” nos “momentos difíceis e tortuosos”.

